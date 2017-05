200 partecipanti, 350 km di percorso, 6 mila metri di dislivello: parte la "Carso Trail 2017"

TRIESTE - Prenderà il via domani, venerdì 12 maggio (alle 10.00 all'inizio della pista ciclabile Giordano Cottur a San Giacomo, presente l'assessore Lorenzo Giorgi) «Carso Trail 2017», manifestazione di «bikepacking», ovvero un' avventura in autonomia non competitiva per mountain bike. I quasi 200 partecipanti muniti di GPS, con molti appassionati provenienti anche da Germania, Svizzera e Austria, dovranno seguire una traccia che li porterà ad attraversare i punti più spettacolari del Carso triestino, sloveno e isontino, in un percorso lungo circa 350 Km e con un dislivello di 6 mila metri. Questa gara non competitiva, senza limiti di tempo e rispettosa dell'ambiente, che parte dal piazzale della pista ciclabile «Giordano Cottur» a San Giacomo, per concludersi entro tre giorni a Monfalcone. Il percorso toccherà tra l'altro la val Rosandra, Basovizza, i monti Lanaro, Tajano, la valle del Vipacco, San Daniele del Carso e ancora Il Carso isontino, Doberdò del Lago, il parco dell'Isonzo e Grado per concludersi in tutta tranquillità entro domenica a Monfalcone. Eventi come questi di "bikepacking" sono di origine americana è rappresentano una nuova forma di turismo sportivo, dove non si gareggia contro avversari ma contro se stessi, i chilometri, la fatica e la solitudine, preferendo sempre la socializzazione. Informazioni sul sito ufficiale del TuscanyTrail: www.carsotrail.it e su facebook: Carso Trail.