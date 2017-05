A Trieste il premio per il miglior riciclo, Polli: «L'obiettivo è sensibilizzare i giovani»

TRIESTE - «Riciclare crea un beneficio a tutta la comunità e un miglioramento ambientale specialmente per materiali come l'acciaio che ha un vita infinita in particolare a Trieste dov'è insediata la Ferriera. E' un onore per la città ricevere «Capitan Acciaio» perchè questo è un modo per sensibilizzare i bambini ed educare così le giovani generazioni, ne va della salvezza di tutto il pianeta». Così l'assessore comunale all'Ambiente Luisa Polli che oggi ha ricevuto l'importante Premio «Capitan Acciaio» per il miglior riciclo. Il riconoscimento è stato assegnato da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio) che riunisce i produttori della materia prima e dei contenitori in acciaio e che sensibilizza i cittadini sulle corrette modalità di raccolta e riciclo degli imballaggi d'acciaio d'uso domestico. E' stata inoltre sottolineata da parte dei responsabili del Consorzio l'importante opera di riciclo svolta a Trieste con dati molto promettenti nel 2015/2016, auspicando che nel 2017 si verifichi ancor una maggior crescita in tal senso. «Capitan Acciaio» in persona, nella suo costume di color 'acciaio' luccicante consegnando la statuetta raffigurante un Capitan Acciaio in miniatura all'assessore Polli, ha ricordato l'importanza di un riconoscimento «che premia la città di Trieste e che dev'essere uno stimolo per non gettare tutti i rifiuti nello stesso posto e fare invece la raccolta differenziata, così ognuno di noi con un piccolo ma significativo gesto potrà dire: anch'io sono Capitan Acciaio».