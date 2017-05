De Monte: «Gesto indegno, è stato tradito lo sforzo dell'accoglienza»

TRIESTE - «Quanto successo a Trieste è grave e suscita uno sdegno profondo, perché tradisce lo sforzo della nostra comunità». Lo afferma l’europarlamentare del Pd Isabella De Monte dopo l’aggressione ai danni di una minorenne a Trieste, picchiata, derubata e stuprata da un richiedente asilo, sottolineando che «alla brutalità di un reato che indigna sempre e comunque, si aggiunge la comprensibile incredulità nel vedere tradito lo sforzo collettivo dell’accoglienza, che è doverosa, ma che non può valere per chi delinque». Secondo De Monte «simili reati, commessi contro chiunque e da parte di chiunque, sono abominevoli e vanno puniti sempre, ma posso capire la rabbia e lo spaesamento che casi come questo suscitano tra le persone. Nel nostro Paese ci deve essere posto per chi ne ha diritto e necessità, non per chi delinque, non rispetta le leggi e le nostre regole del vivere civile. La solidarietà è sacrosanta – osserva De Monte - così come tutti gli sforzi concreti per favorire l’integrazione, ma chi delinque non merita la nostra accoglienza». «Quanto alle bassezza di certa politica – commenta De Monte – credo che gli esponenti della destra che oggi sbraitano contro il Pd dovrebbero essere in imbarazzo, visto che i loro Governi hanno fallito e non hanno avuto nessun peso in Europa. Grazie a loro abbiamo il Trattato di Dublino».