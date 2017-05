Ubriaco rifiuta le cure del 118 e insulta i poliziotti: denunciato un giovane triestino

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria un triestino, R.M., nato nel 1992. Il ragazzo, in grave stato di alterazione psicomotoria causata da un probabile abuso di sostanze alcoliche, è stato soccorso in piazzale De Gasperi da personale sanitario del 118, intervenuto sul posto unitamente ad alcuni equipaggi della squadra volante. Il giovane, che aveva partecipato a una festa privata in un locale all’interno dell’ippodromo, ha rifiutato le cure e ha opposto resistenza a tutti gli operatori, oltraggiandoli pesantemente. Motivo per il quale è stato denunciato.