Trieste in cerca di riscatto, Colautti: «Contro l'Imperia servirà grande attenzione»

TRIESTE - Arriva la seconda forza del campionato. Sabato 13 maggio – nella settima giornata di ritorno della serie A2 femminile (girone Nord) – la Pallanuoto Trieste se la vedrà alla «Bruno Bianchi» con l’attrezzata Rn Imperia. Si gioca alle ore 20.45. Sfida difficile e importante per le giovani orchette alabardate, reduci dalla bruciante sconfitta di Quartu Sant’Elena e desiderose di riscatto. Ma il confronto con l’Imperia, con 39 punti giù qualificata ai play-off promozione, appare davvero insidioso. «A leggere la classifica – spiega l’allenatrice della Pallanuoto Trieste Ilaria Colautti – ci attende una partita proibitiva. Abbiamo comunque fiducia nei nostri mezzi, all’andata in Liguria le ragazze disputarono una gara nel complesso buona. Per noi sarebbe fondamentale conquistare un risultato positivo, anche per non doversi giocare tutto domenica prossima Varese. Daremo il massimo».

Ragazze in condizione

L’Imperia, nobile momentaneamente decaduta della waterpolo femminile nazionale (nel 2014 vinse lo scudetto) in cerca di rilancio, può contare su una squadra ricca di talento e grandi individualità. Rispetto alla gara di andata, vinta dalle liguri per 13-10, l’Imperia presenta in panchina Paolo Ragosa, che ha preso il posto di Mercy Stieber, rimasta come giocatrice. L’esperta fuoriclasse ungherese continua comunque a fare la differenza in acqua, la squadra giallorossa può anche contare su una batteria di tiratrici (Sara Amoretti, Giulia Cuzzupè, Martina Bencardino, Laura Drocco) di estrema pericolosità. «Stiamo bene dal punto di vista fisico – continua Ilaria Colautti – le ragazze si sono allenate con intensità e sembrano aver smaltito la delusione della trasferta in Sardegna. Con l’Imperia servirà una prestazione di grande attenzione, non dovremo lasciarci sorprendere dalla loro esperienza nei duelli individuali. E poi voglio vedere quella voglia di vincere, quella cattiveria in zona gol, che con il Promogest è un po’ mancata». Infine, la designazione arbitrale: la sfida tra Pallanuoto Trieste e Imperia sarà diretta dal fischietto Marina Valdettaro di Bagno a Ripoli (Firenze).