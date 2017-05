E' tutto pronto per Tact Trieste, il Festival che accoglie giovani artisti da tutto il mondo

TRIESTE - E' tutto pronto per Tact Trieste, il Festival di teatro tra i più grandi della Regione Friuli Venezia Giulia che si terrà a Trieste dal 15 al 27 maggio. L'evento è organizzato da un gruppo di giovani del Centro Universitario Teatrale (CUT) uniti dalla tenacia e dalla passione, in coorganizzazione con il Comune di Trieste. L'iniziativa è stata presentata in municipio dall'assessore alla Cultura e Giovani Giorgio Rossi con il funzionario Elena Rocco, dal presidente del CUT Marco Palazzoni con la vice Elena Delithanassis e il direttore della Banca Popolare di Cividale Luca Baucer. Quest'anno il Festival è diventato 'più grande', ampliando i suoi eventi anche ai più piccoli: accanto alla rassegna di spettacoli internazionali, workshop teatrali, laboratori, concerti, mostre, incontri con gli autori e tour enogastronomici, l'evento si arricchisce di una settimana di spettacoli e laboratori di scienza e arte per bambini e ragazzi, del tutto gratuita. «Bisogna dare spazio ai giovani che con grande impegno e coraggio propongono nuove idee e iniziative che possono creare interesse, attrattiva, momenti di coesione e occasioni di occupazione. Questa è una grande manifestazione portata avanti con forza e determinazione da parte di un gruppo di giovani motivati e che fa parte dell'AGENDA 14/35 – promossa dal Progetto Area Giovani dell'assessorato ai Giovani - cui hanno aderito ben 47 gruppi e associazioni giovanili».

L'impegno dei giovani

Il direttore Baucer ha sottolineato la convinzione del percorso intrapreso da parte della Banca Popolare di Cividale, a sostegno dei giovani, grazie all'entusiasmo e alla passione profusi nella realizzazione e organizzazione complessa di un Festival di queste dimensioni che ospita tantissimi eventi: «E' importante che i giovani acquisiscano esperienze creando situazioni occupazionali come questa, frutto di un grande impegno». «Questo gruppo di giovani collabora assieme da 7 anni – ha detto Palazzoni illustrando l'iniziativa – cerchiamo di resistere lavorando sodo per realizzare un prodotto di qualità. E' un Festival che si basa sul concetto di 'scambio' tra gli artisti ospitati e gli organizzatori, uno scambio intergenerazionale, tanti spettacoli in luoghi originali con sovratitoli in inglese-italiano e tanti artisti provenienti da Russia, India, Paesi Bassi, Egitto, Serbia e altri ancora. Sono gruppi altamente professionali, underground, che saranno protagonisti di eventi costruiti per 'arrivare' alla gente di Trieste e per abituare il pubblico a questo tipo di spettacoli teatrali: 65 eventi in due settimane al ricreatorio Toti e negli spazi di varie sale cittadine, tra cui il Teatro Sloveno, aperti alle scuole, alle famiglie e agli studenti.Sono stati organizzati anche i trasporti con navetta grazie a Trieste Trasporti».

Il programma

Dal 15 al 20 maggio si terrà il Tact4Young: un evento di teatro, musica e scienza. Durante le mattine si potrà assistere a una rassegna teatrale con spettacoli rivolti alle scuole elementari e medie del comune di Trieste e dei comuni limitrofi. Durante i pomeriggi, oltre alle repliche degli spettacoli rivolti alle famiglie, si terranno laboratori e attività interattive alla scoperta dello spazio tra buchi neri e viaggi nel tempo al confine tra reale e fantasia a cura di «Science Industries». I giovani musicisti delle compagnie iscritte al Polo Giovani Toti apriranno gli spettacoli del weekend con dei concerti. Tutti gli eventi sono completamente gratuiti, per dare la possibilità ai più piccoli di crescere curiosi e consapevoli.

Sabato 20 maggio spazio a «Art Pride». Per la prima volta in Italia una grande parata artistica aperta a tutti che partirà alle 21 da piazza Oberdan, per condividere la passione per l’arte e la libertà di esprimersi con il corpo, la voce, la parola, il movimento, la musica e l’immagine e portare un soffio d'arte tra le strade di Trieste. Il Festival proseguirà domenica 21 maggio con la Maratona teatrale del Cut: un’intera giornata dedicata agli spettacoli dei corsi annuali del CUT, che si concluderà con la messa in scena e premiazione del vincitore di UNITEATRO, il concorso teatrale rivolto alle emergenti compagnie regionali.

Appuntamenti tra tradizione e novità

Dal 22 al 27 maggio, al Teatro Stabile Sloveno - Slovensko Stalno Gledališče, la vera natura del Tact prenderà forma aprendo, come da tradizione, le sue porte al mondo: più di 100 attori professionisti e non, provenienti da Brasile,Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi, Russia, India, Serbia, Egitto e Regno Unito porteranno in scena i loro spettacoli per uno scambio di esperienze e tecniche teatrali. Ogni giorno, a partire dallo spettacolo pomeridiano delle 18.30 e da quello serale delle 21, le compagnie teatrali presenteranno le loro opere in lingua originale, ma interamente sovratitolate in lingua italiana e inglese. Sempre secondo le tradizioni, ma con qualche novità, non mancheranno i consueti appuntamenti: quello pomeridiano - «Tact&Catch-up»- presso il Polo Giovani Toti con gli attori e registi per confrontarsi sugli spettacoli andati in scena la sera precedente; quelli del mattino con - «Tact&Workshop»- tenuti dai registi delle compagnie presso il Teatro Stabile Sloveno; le esposizioni artistiche di - «Tact&Art»- che si terranno nel Foyer del Teatro Stabile Sloveno, a cura dell’artista napoletana Emilia Bianco e dell’associazione culturale DayDreamingProject in sinergia con il CUT; il tour enogastronomico di - «Tact&Wine»- tra vino e teatro che quest'anno si terrà domenica 14 maggio presso l'Azienda Agricola LIVON di Dolegnano e l’azienda Agricola Giovanni Dri di Ramandolo. L’itinerario comprende la visita alle due aziende agricole, la degustazione con gli approfondimenti di un sommelier, il lunch time e gli spostamenti. Un'altra interessante novità di quest’anno riguarda il Tact&Poetry: il 24 maggio alle 21, sempre al Teatro Stabile Sloveno sarà ospite speciale del Tact lo scrittore, poeta e performer Guido Catalano, che sta emozionando il pubblico di tutti i palchi d’Italia col suo nuovo tour «Ogni volta che mi baci muore un nazista», in cui svela le poesie inedite della sua ultima omonima pubblicazione.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito tactfestival.org, la pagina Facebook oppure scrivere all’indirizzo e-mail tactfestival@gmail.com o chiamare il +39 388 3980768/ +39 3808990075/ 040 0643023.