Da Trieste al Maxxi, inaugurata la mostra di Lo Giudice (con il principe Alberto di Monaco)

TRIESTE – L’evento espositivo del Castello di Miramare, a Trieste, lo scorso autunno, ha anticipato una intensa primavera internazionale legata all’artista Marcello Lo Giudice, di cui si è inaugurata al Maxxi di Roma la personale «Eden. Pianeti lontani», visitabile fino al 12 giugno. Artefice e coordinatore per la realizzazione di questa prestigiosa mostra è il triestino Manuel Laghi, che ieri sera ha festeggiato l’inaugurazione dell’evento nella capitale con l’artista e con il Principe Alberto di Monaco, intervenuto alla vernice per la lunga amicizia e collaborazione che lo lega a Marcello Lo Giudice, spesso partner della Fondazione Alberto II di Monaco che lo lega al progetto Save Mediterranean sea per sostenere la ricerca biomarina e la biodiversità. Trieste ha anticipato anche l’esposizione di San Pietroburgo che attualmente ospita gli Eden e i Pianeti Blu dell’artista nel Palazzo di Marmo, sede distaccata del Museo di stato. Nel suo intervento il direttore del Maxxi Bartolomeo Pietromarchi ha sottolineato l’importanza della partnership avviata col coordinatore artistico dell’evento, Manuel Laghi, determinante per concretizzare l’esposizione di Roma. Nelle scorse settimane Manuel Laghi era stato anche il promotore della festa culturale per gli 80 anni di Giorgio Pressburger, in una conversazione legata ai temi cari al regista e scrittore ungherese.