Tavola rotonda e lectio aperta al pubblico: Trieste celebra Maria Teresa D'Austria

TRIESTE - Prenderanno il via proprio oggi le celebrazioni per il terzo centenario della nascita di Maria Teresa D'Austria. Tra le iniziative più rilevanti la tavola rotonda sul tema "Visione geopolitica e modernità di Maria Teresa", che si terrà oggi nel salone di rappresentanza del palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia (in piazza dell'Unità d'Italia 1 a Trieste) a partire dalle 10.30. L'evento, organizzato dalla Regione in collaborazione con

Iniziativa Centro Europea (InCE), sarà moderato dal direttore de "L'Espresso" Tommaso Cerno, con le conclusioni della presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. All'incontro parteciperanno Giovanni Caracciolo di Vietri, segretario generale InCE, il sindaco di Trieste, Roberto

Dipiazza, il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, Mario Sommariva, segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Erik Fabijancic, presidente del Consiglio della Regione Litoraneo-Montana di Fiume, il console generale d'Austria a

Milano, Wolfgang Spadinger, ed Ernst Woller, presidente della commissione Cultura del Comune di Vienna e membro del Parlamento provinciale di Vienna. Sempre oggi, alle 17 alla Stazione marittima, il giornalista e storico Paolo Mieli terrà una lectio aperta al pubblico e gratuita (previo ritiro del biglietto) dal titolo "Ritratto di Maria Teresa", che verrà introdotta dall'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, alla presenza della presidente Serracchiani.