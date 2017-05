Isola, 31enne prende il padre a martellate e poi lo decapita

TRIESTE - Prende il padre a martellate e poi lo decapita. E' successo a Isola, sul litorale sloveno a poche decine di chilometri dal confine con l'Italia. Come riporta l'Ansa, a scoprire il cadavere giovedì sera, nella casa nella quale la famiglia vive, è stata la mamma del ragazzo che rientrando ha trovato il corpo esanime del marito e lanciato l'allarme. La donna ha chiamato la polizia per intervenire, dopo aver rinchiuso dentro casa il figlio-omicida. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il figlio soffriva di disturbi psichici e in passato era stato ricoverato due volte in modo forzato, ma fino a ora non aveva commesso atti violenti e risulta incensurato. Secondo quanto riporta il portale sloveno SIOL, si sta verificando la ricostruzione secondo la quale l'omicida ha chiamato la polizia poche ore prima del gesto per annunciare che avrebbe ucciso il padre. Ancora non è chiaro se la morte sia avvenuta per i colpi ricevuti alla testa o per la decapitazione.