Rubava contanti e carte di credito, arrestato un cittadino ceco

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato T.F., nato in Repubblica Ceca nel 1963, ritenuto responsabile di una serie di furti di contanti e carte di credito. Le indagini degli agenti del Commissariato di Duino Aurisina sono scattate lo scorso mese di marzo, quando un cittadino ha sporto denuncia per il furto di un portafoglio, contenente del denaro e una carta di credito, patito nel corso di un rinfresco presso il «Triestina Club» di Sistiana. Dagli accertamenti è emerso che, alcune ore dopo il furto, il ladro ha usato la carta di credito all’interno di un Casinò di Portorose. Si è potuto pertanto risalire alle generalità del fruitore tramite una carta d’identità rilasciata in Repubblica Ceca, che lo stesso ha esibito all’entrata.

Le indagini

Le indagini, che hanno visto impegnati anche gli agenti del Commissariato Rozzol Melara, hanno portato a collegare altri furti, commessi principalmente in luoghi dove si praticano attività sportive, allo stesso T.F. sia per il modus operandi che per gli indizi, tracce e oggetti provento di furto, che sono stati sequestrati durante una perquisizione presso il suo appartamento nel rione S. Giacomo. A seguito dell’attività investigativa il G.I.P. ha emesso a carico del T.F. un ordine di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Comm.to di Duino Aurisina lo hanno rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale del Coroneo per esser tenuto a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.