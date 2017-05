Gusto o cultura? Inaugurati il "Villaggio della Belle Epoque" e "Trieste Mosaico di Culture"

TRIESTE - E' stato inaugurato in piazza della Borsa il Villaggio Francese «Belle Epoque», una vera novità per Trieste, che fino a domenica 21 maggio, dalle 10 alle 23, offrirà agli acquirenti prodotti alimentari e non provenienti da diverse regioni del Paese d'oltr'Alpe. Al taglio del nastro, l'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi con il direttore di Area Lorenzo Bandelli e di Servizio Francesca Dambrosi, il funzionario Kristina Tomic, assieme all'organizzatore del Villaggio Pascal Quiqueret. A fare da sfondo alla piazza, creando un piccolo quartiere parigino dall'atmosfera particolare, suggestive e coreografiche casette in legno dai colori pastello con scritte in stile liberty, luci, insegne e spazi dedicati a specialità gastronomiche francesi. Nelle vetrine di questi negozi tipici si potrà trovare pane appena sfornato e croissant, biscotti e cioccolatini, miele e marmellate, formaggi e salumeria, spezie e vini, ostriche e champagne per le piccole e grandi occasioni e tanti prodotti freschi. Le cucine preparano specialità regionali da consumare a casa o sul posto in una piacevole atmosfera conviviale. 80 i tipi di formaggi presenti: dal Mont d’Or, con la tipica confezione di legno, al Rocamadour del Midi Pyrénées, dal Camembert della Normandia, al Brie della Ile de France. Anche i vini saranno presenti con oltre 30 etichette: dallo Champagne al Bordeaux fino al Sidro. E ancora salumi con spezie ed erbe aromatiche, i biscotti Bretoni con oltre 20 varietà diverse di ripieno, dal cocco al sesamo, dal cioccolato al limone. Una grande tavolozza di colori sarà rappresentata dallo stand delle spezie, provenienti, nella maggior parte dei casi, dalle ex colonie francesi. Sempre nello spazio enogastronomico non mancherà la baguette calda, appena sfornata e i croissant e pasticceria da forno della Boulangerie. In questa proposta legata alla Francia, si potrà trovare un angolo dedicato alla sua gastronomia regionale, declinata in numerose proposte: tartiflette, cassoulet, chocroute e tanto altro, con uno spazio dedicato alla degustazione dei vini, alle ostriche e allo champagne.

La seconda inaugurazione

L'assessore Giorgi si è poi recato in piazza Sant'Antonio Nuovo dove è stata inaugurata la grande manifestazione «Trieste Mosaico di Culture 2017» che, organizzata dal Comune di Trieste assieme alle associazioni «Altamarea Eventi» e «Altamarea Cultura», con il patrocinio di «Turismo FVG», sarà dedicata quest'anno in particolare al 300° anniversario della nascita dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e si svilupperà in ben nove giorni di appuntamenti coinvolgendo numerose altre associazioni, istituzioni e Comunità etniche e religiose cittadine. La manifestazione vivrà uno dei suoi momenti più belli proprio oggi pomeriggio, in piazza dell'Unità, dove, con inizio alle 15.30, avranno luogo prima una sfilata di figuranti in costume e subito dopo (alle 16.30) un «Gran Ballo in piazza», protagonisti dame e cavalieri dell’Associazione «Trieste 800» (rivestiti degli abiti settecenteschi dell'Atelier Adriana) e i preziosi cavalli bianchi dell'Equile Lipizzano – i prediletti dagli Imperatori d'Austria – che contribuiranno a dar vita a un attraente e inconsueto spettacolo, a beneficio dei cittadini e dei numerosi turisti. Seguirà, alle 17.30, un altro Ballo in costume, sempre a cura di «Trieste 800» ma stavolta nello storico atrio del Palazzo della Borsa, ora della Camera di Commercio, sempre naturalmente in foggia e spirito «teresiano».