Alma, regalo ai tifosi: la gara contro Orsi Tortona sarà trasmessa su Telequattro!

TRIESTE - Alma regala al proprio pubblico la diretta televisiva del Game 1 dei quarti di finale. La prima partita della Pallacanestro Trieste 2004

contro ORSI Tortona, infatti, sarà trasmessa in diretta, lunedì sera, da Telequattro. «Il tifo di Gara 5 in casa - ha commentato Gianluca Mauro - è stato

importante per il risultato, ed è stato bellissimo. I tifosi si meritano di sostenere a distanza l’Alma Pallacanestro Trieste, ed è per questo che la società ha deciso di effettuare questo investimento. Ringrazio Telequattro per la disponibilità, e so che si tratta di una sfida tecnologica da attivare in poco tempo». Il match, previsto alle 21 di lunedì 15 maggio, sarà trasmesso in diretta su Telequattro (canale 10 del digitale terreste) con il commento

di Marco Stabile e Matteo Zanini.