Il "Lunedì dello Schmidl" è un omaggio alla Trieste di Maria Teresa

TRIESTE - È dedicato a Maria Teresa nella ricorrenza del terzo centenario della nascita l’appuntamento, nell’ambito del cartellone dei «Lunedì dello Schmidl», in calendario domani con inizio alle 17.30 nella Sala «Bobi Bazlen» al piano terra di Palazzo Gopcevich. «Il sigillo della Kaiserin: lo sviluppo di Trieste sotto Maria Teresa» è il titolo della conversazione che avrà per protagonista Luciano Santin e che si configura quale ideale prolusione allo spettacolo «Un secolo di prodigi: la musica mitteleuropea in età teresiana», scritto dallo stesso Santin e in scena allo «Schmidl» venerdì 19 maggio alle 18, con la soprano Veronica Vascotto, l’attore Adriano Giraldi e la pianista Cristina Santin. La riflessione di Luciano Santin esaminerà gli effetti che il riformismo e il mercantilismo teresiano produssero a Trieste, con l’ampliamento del Porto Franco, le realizzazioni infrastrutturali, gli interventi nel sociale, l’esplosione demografica favorita dagli editti rivolti alle «nazioni» che volevano valersi delle franchigie e delle facilitazioni istituite nell’emporio.

Le curiosità

Si tratta, nei fatti, dell’«invenzione» di una città nuova, con una marcata soluzione di continuità rispetto alla Trieste medioevale. Un centro tumultuosamente dinamico, laboratorio di nuove soluzioni. È un fiorire continuo di iniziative, non tutte destinate a buon fine. La Borsa di Trieste precede di una cinquantina d’anni quelle di Milano e Roma; i traffici con gli Stati Uniti iniziano prima ancora della stipula della pace tra le ex colonie e la Gran Bretagna (e il secondo consolato europeo, dopo quello di Parigi, è a Trieste); c’è persino un tentativo di creare basi coloniali. Con l’economia, cambiano l’impianto urbano, il costume, specie riguardo all’emancipazione femminile, e persino l’idioma, che vira dal tergestino, variante ladina, a un veneziano (lingua franca del mediterraneo), indurito da influssi slavi e tedeschi. I quarant’anni di regno di Maria Teresa (1740-1780) rappresentano per Trieste un periodo di vivacissimo sviluppo. Compaiono sulla scena triestina, come in un variegato Puppenspiel, personaggi di rilievo: da Faraone Cassis a Demetrio Carciotti, da Johann Winckelmann a Giacomo Casanova, da Demetrio Voinovich a ´iga Zois.