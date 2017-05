"W le mamme", al Museo di Storia Naturale tutte le curiosità sul mondo animale

TRIESTE - In occasione della Festa della Mamma, domani alle 10.30, al Museo Civico di Storia Naturale, di via dei Tominz 4 a Trieste, l'Associazione Didattica Museale propone "W le Mamme». Mamme che allattano, mamme che costruiscono nidi complessi dove rimanere giorni e giorni a covare, mamme pronte a colpire qualsiasi nemico per proteggere i cuccioli. Si potranno scoprire curiosità e particolarità del mondo animale e specie che mai ci saremmo aspettati così amorevoli con i propri piccoli. Durante la visita partecipata si potranno osservare uova grandi e piccole e visitare la mostra Trappole e veleni. L'iniziativa è per tutti a partire dai 6 anni (Durata 1h 15', bambini 6 euro / adulti 3 euro - 1 euro per tutte le mamme, ingresso Museo: 1 euro per tutti coloro che effettuano l'attività). Prenotazione obbligatoria a: trieste@assodidatticamuseale.it cell. 3420071678.