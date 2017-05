Relax allo stato puro al Bagno "Lanterna": al via il programma di rilassamento anti-stress

TRIESTE - Prenderà il via martedì 16, allo stabilimento balneare comunale «Lanterna», il programma di rilassamento anti-stress promosso dall’Istituto Heartfulness Italia, organizzazione no profit che, in collaborazione con il Servizio Sport del Comune di Trieste, ripropone anche quest'anno, con istruttori certificati, l’attività di «heartfulness», o «meditazione sul cuore», già avviata in via sperimentale alla fine della scorsa stagione balneare. Negli ultimi anni anche importanti studi di neuroscienza stanno prestando grande attenzione all’analisi degli effetti psicofisici delle tecniche di meditazione, che confermano come il meditare porti alla diminuzione dello stress, a una maggiore concentrazione, rilassi, migliori la memoria, aiuti a dormire meglio e, in sostanza, porti a un miglioramento complessivo della qualità della vita. L’attività inizierà martedì e si svolgerà nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 9 alle 9.45, fino al mese di settembre, ed è del tutto gratuita.