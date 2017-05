Si chiude il Salone Internazionale della Birra Artigianale: tutti gli appuntamenti in programma

TRIESTE - Si chiude domani in Molo IV a Trieste il Salone Internazionale della Birra Artigianale Free House Brewery dedicato al mondo delle birre artigianali e degli home brewers. E l'ultimo giorno non sarà privo di sorprese. Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ci sarà un momento didattico per gli studenti degli istituti alberghieri dove affronteremo il tema della birra in tutti i suoi aspetti con il docente Paolo Erne, home brewer da una vita, consulente di molti birrifici artigianali Italiani e stranieri, esperto di tutti gli stili birrai ma soprattutto delle birre a fermentazione spontanea (birre acide), fondatore di accademia delle birre, degustatore e giudice in eventi ufficiali dedicati al mondo brassicolo. Si parlerà di nozioni generali sul mondo della birra, toccando i temi come la storia, le materie prime, la produzione, le differenze nel produrre diversi stili e quindi anche un' infarinatura generale sugli stessi (attualmente gli stili di birra nel mondo sono 184), per finire con una spiegazione sugli abbinamenti cibo/birra e sulle note propedeutiche della stessa.

Tutti gli appuntamenti

SEMINARIO CON CHARLES FLAMMINIO ARTISTA DELLA MISCELAZIONE: Charles Flamminio, colui che ha fatto di una professione, il Barman o Bartender, uno stile di vita all’insegna della «rivisitazione» in chiave artistica e innovativa, con una particolare attenzione alla ricerca di prodotti e materie prime generalmente considerati «poco convenzionali», sarà a Trieste per uno speciale seminario per gli addetti del settore e per gli amanti del genere. Accesso solo su iscrizione.

DEGUSTAZIONE "LE BIRRE DEL TERRITORIO: SCOPRIAMO I BIRRIFICI DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI BIRRAI FVG": Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni a più alta «densità brassicola» in Italia: su 1,2 milioni di abitanti, sono infatti più di trenta i birrifici attivi. Molti di questi hanno unito le loro forze nell’Associazione Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia, nell’ottica di una più efficace tutela e promozione del prodotto: insieme alla biersommelière Chiara Andreola, prima donna in regione diplomata alla Doemens Akademie di Monaco di Baviera, andremo a scoprire quattro birre di altrettanti birrifici friulgiuliani. Ad accompagnarle, dei piccoli abbinamenti gastronomici pensati per valorizzarle al meglio. Anche questo evento si terrà alle 14:30. Accesso solo tramite iscrizione.

DEGUSTAZIONE "UN MONDO DI BIRRA": Alle 16:30 scopriremo che sono tre, convenzionalmente, le maggiori tradizioni brassicole europee: quella tedesca, quella belga e quella britannica, a cui si è aggiunta in anni più recenti quella nordamericana. Insieme alla biersommelière Chiara Andreola, prima donna in regione diplomata alla Doemens Akademie di Monaco di Baviera, andremo a scoprire quattro birre di altrettanti Paesi, a rappresentare quste diverse tradizioni. Ad accompagnarle, dei piccoli abbinamenti gastronomici pensati per valorizzarle al meglio. Accesso solo tramite iscrizione.

Su freehousebrewery.it gli orari e le modalità di accesso. Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 040 977 6879 o scrivere a info@freehousebrewery.it