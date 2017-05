Restaurato il Monumento ai Caduti, l'Associazione nazionale artiglieri d'Italia incontra il sindaco

TRIESTE - Il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio il consiglio direttivo e il presidente dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia - sezione di Trieste, Generale Claudio Tommasi, in visita di cortesia in occasione della cerimonia di inaugurazione del restaurato Monumento ai Caduti, collocato all'interno dell' ex- Caserma Duca delle Puglie di via Cumano, attuale sede del Museo di Storia Naturale e del Museo de Henriquez e la cui inaugurazione è in programma sabato 20 maggio, alle 11. Nel corso del cordiale colloquio è stata sottolineata l'importanza del Monumento ai Caduti, restaurato a cura dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia, quale atto doveroso e quantomai significativo nell'ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra e nella ricorrenza del centenario della battaglia di Cipryanisce (12 maggio 1917), anche nella prospettiva, come affermato dal sindaco, di una necessaria rivalorizzazione complessiva dell'area circostante piazzale De Gaspari.