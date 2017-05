A tu per tu con gli strumenti musicali: al Conservatorio Tartini è l'ora dell'Open day

TRIESTE – Sarà un Open Day nel segno dell’accoglienza, quello dell’edizione 2017 pensata per i giovani e giovanissimi che desiderano avvicinarsi agli studi musicali o al loro approfondimento, e per le famiglie che vorranno conoscere meglio le proposte del Conservatorio Tartini. L’incipit di Open Day è quest’anno affidato all’Orchestra del Conservatorio, che saluterà il pubblico con alcuni brani di sicuro effetto in sala Tartini: un benvenuto in musica siglato da una fresca esecuzione dei migliori allievi dell'istituto. «Venerdì 19 maggio i bambini e i ragazzi appassionati di musica avranno la possibilità di incontrare i docenti e i giovani musicisti che ogni giorno studiano al Conservatorio - spiega il direttore del Conservatorio Tartini Roberto Turrin - approfittando degli spazi di ‘assaggio’ degli strumenti musicali: quelli noti e quelli meno conosciuti. Un approccio piacevole e divertente per capire come ‘suonano’ e decidere magari di iniziarne lo studio».

La prova

Tartini Open Day 2017 è in programma dalle 14 alle 20 nella sede di via Ghega del Conservatorio Tartini di Trieste: ci sarà come sempre la vetrina legata ai Corsi Preaccademici , "Scopri, prova, divertiti a tu per tu con tutti gli strumenti musicali", per i giovani a partire da 10-11 anni. I corsi sono finalizzati a garantire una formazione musicale di base per gli strumenti musicali o per canto e composizione, in vista del successivo accesso ai Corsi Accademici. «Scopri, prova, divertiti» è un invito per chi non ha avuto modo di provare gli strumenti musicali, soprattutto quelli meno noti. È quindi l'occasione per far conoscenza con questi strumenti nel modo più immediato: provandoli. I giovani, cui non sono richieste competenze musicali, verranno guidati in questa esperienza da studenti esperti e docenti, e saranno coinvolti in piccole esperienze musicali d'insieme. Potranno incontrare i professori di tutti gli strumenti insegnati al Conservatorio, assistere a lezioni, farsi ascoltare e capire come funzionano le prova aperte dell'orchestra degli studenti. Per un pomeriggio, insomma, chi arriva al Tartini si sentirà già parte del Conservatorio e potrà immedesimarsi nella scelta che si appresta a compiere. Info www.conservatorio.trieste.it openday@conts.it