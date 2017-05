I Carabinieri individuano l'autore di una rapina: è il violentatore della Stazione

TRIESTE - I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al cittadino iracheno M.G., classe 1991, già detenuto al Coroneo perché ritenuto responsabile della violenza sessuale consumata nei confronti di una 17enne alcuni giorni fa. Il provvedimento è relativo ad una rapina impropria denunciata da un minore e avvenuta lo scorso 10 aprile in Piazza Oberdan.

La vicenda

Nella circostanza il ragazzo, mentre si trovava a passeggiare nel centro città, venne affrontato da un uomo che, dopo avergli sottratto cellulare e portafoglio, lo colpiva al volto con un pugno e una testata, per poi minacciarlo con un coltello. Le immediate indagini svolte dai Carabinieri di Villa Opicina (ai quali il ragazzo si era rivolto subito dopo aver subìto la rapina), hanno consentito di raccogliere univoci e concordanti elementi di reità a carico del M.G., quale autore del gesto criminoso. L’ipotesi investigativa formulata dai Carabinieri e condivisa dal P.M. De Bortoli, ha quindi trovato concorde anche il GIP del Tribunale, Patriarchi, che ha emesso la relativa ordinanza di custodia in carcere, per i reati di rapina impropria e minaccia grave.