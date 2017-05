La Regione Fvg presenta il suo canale Instagram, Serracchiani: «Fotografia stimolo per i cittadini»

TRIESTE - Da oggi è attivo il canale istituzionale Instagram della Regione Friuli Venezia Giulia, che è stato presentato alla Stazione Marittima di Trieste nell'ambito di una giornata dedicata alla Comunicazione non ostile rivolta alle scuole. «L'obiettivo - ha spiegato la presidente della Regione Debora Serracchiani parlando alla platea degli studenti - è di raggiungere con Instagram le persone alle quali diversamente non arriveremmo. La fotografia può essere lo strumento che stimola i cittadini, specie i più giovani, catturandone l'attenzione e l'interesse mediante un'immagine» . L'avvio del canale Instagram completa l'attivazione dei canali istituzionali della Regione sui social, dopo YouTube, Twitter e Facebook, dove la Regione debuttò lo scorso febbraio proprio in occasione della presentazione del manifesto della Comunicazione non ostile, vero e proprio decalogo di un'interlocuzione nei social all'insegna del rispetto. Le prime foto pubblicate su Instagram ritraggono i mosaici di Spilimbergo, che costituiscono una delle icone più note del Friuli Venezia Giulia.

Il saluto di Trost

L'intervento della presidente Serracchiani è stato preceduto da due testimonial regionali che hanno raccontato la loro esperienza sul social interamente legato alle immagini: la campionessa di atletica leggera Alessia Trost, in video collegamento, e il fotografo Fabrice Gallina. Moderatori dell'evento la psicologa Eva Campi e Dario Gasparo, l'insegnante triestino vincitore dell'"Italian Teachers Prize".