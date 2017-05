Bomba techno per Satie: Francesco Tristano al Teatro Miela

TRIESTE - La rassegna per il Compleanno di Satie si conferma ancora una volta uno degli appuntamenti di maggior qualità del panorama musicale Fvg. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con i Go Go Penguin in una performance da lasciar senza fiato e riprendiamo con Francesco Tristano. Realtà della musica internazionale di qualità insuperabile, che coniuga mondanità e musica da club con formazione classica contemporanea e tecnica di altissimo livello.

Alle 22.30 sale in consolle più piano digitale Francesco Tristano - from Lussemburgo - e si parte con un più che mai doveroso omaggio a Erik Satie, che osserva dall'alto di stampa surrealista un parterre di spettatori seduti e attenti. Traccia dopo traccia sale la ritmica, si alza il volume, aumentano i bpm. Anche il pubblico inizia a staccarsi dalle poltrone e ad avvicinarsi al palco. Come uno sciamano musicale Tristano dosa sapientemente il crescendo della performance, crea attesa e tensione, poco alla volta, inesorabilmente.

Così ti ritrovi, un attimo dopo, e senza accorgertene, al centro di un'esplosione: delirio techno da urlo. Tutti ballano, come se non si potesse fare a meno, come se la musica ti obbligasse a farlo. Tristano è in pura trance e i suoi loop interminabili ipnotizzano il Miela. La violenza della techno e l'eleganza del suo pianismo, prodotto finale di pregevole fattura da miglior clubbing internazionale. Il giro di "Stringo of life" a chiudere, è da brividi. Orgasmo musicale. Reduci Eletrosacher intrattengono i fortunati fino a notte inoltrata.

Sprovincializzare il suono, da queste parti solo il Miela. E non da sabato sera.

Nuovi suoni: una base disco, accattivante, con interventi al piano sapientemente dosati. Straordinario, a dir poco. Ma parte dei diritti andrebbero a Robert Miles from Fagagna, scomparso da pochi giorni. Con la sua "Children" aveva aperto la strada vent'anni or sono. Un altro genio. E Satie ringrazia anche per quest'anno.