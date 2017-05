Beccato con tre panetti di hashish (uno nascosto nelle mutande): arrestato un 20enne afgano

TRIESTE - Nel pomeriggio di sabato 13 maggio, le pattuglie della Squadra Mobile hanno effettuato una serie di mirati controlli nel centro città, allo scopo di prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti. Attorno alle 15 gli agenti hanno notato un cittadino straniero che, non appena sceso dall’autobus della linea 6 proveniente da Barcola, si è diretto in piazza Libertà. Un tentativo di fuga riuscito male: l'uomo è stato infatti inseguito, raggiunto e bloccato. Durante lo scontro ha tentato di disfarsi dei due panetti di hashish (avvolti in cellophane trasparente) che portava con sè, gettandoli a terra. Ma il controllo è proseguito e gli agenti hanno ritrovato un terzo panetto all'interno degli indumenti intimi. La droga, dopo essere stata esaminata, è risultata avere un peso complessivo di circa 300 grammi. L’uomo è stato identificato: si tratta di Kharot Madaib Khan, cittadino afgano nato nel 1997, titolare di permesso di soggiorno in quanto richiedente asilo. L’indagato, dopo le incombenze di rito, è stato accompagnato nella locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.