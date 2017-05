Troppe parolacce davanti ai ragazzi: l'attore Paolo Ruffini "censurato"

TRIESTE - Ha suscitato contrarietà fra gli insegnanti a Trieste il linguaggio usato dall'attore e comico toscano Paolo Ruffini, presentatore dell'evento "Condivido" promosso da "Parole O_Stili", l'iniziativa contro il linguaggio d'odio in rete, e diffuso oggi in streaming in diverse città italiane, alla presenza di studenti delle scuole superiori. Come riporta l'Ansa l'utilizzo continuato di parole scurrili («f**a, mi***a», «ciao bella ficona mia» e «guardate che meraviglia di tope») ha provocato il fastidio dei docenti presenti a Trieste, dove circa trecento ragazzi assistevano alla manifestazione centrale organizzata a Milano. Anche su richiesta dell'assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, il collegamento da Milano è stato sospeso per circa un quarto d'ora, durante il quale si è svolto un dibattito fra alunni e professori.