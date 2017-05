La lettura incontra la cucina: l'appuntamento è con "Kitchen: il mio posto nel pianeta"

TRIESTE - «Kitchen: il mio posto nel pianeta» è il tema dell'incontro – che si terrà giovedì 18 maggio, alle 17, alla Biblioteca comunale Q.Gambini - realizzato nell'ambito del programma di letture e laboratori per bambini (dai 4 anni), ragazzi e adulti (nato dalla collaborazione fra la biblioteca e Coop Alleanza 3.0) del ciclo «Giovedì bibliotechiamoci!». Si partirà come di consueto dalla suggestione di una lettura per incontrare le tradizioni culinarie e i modi diversi di «stare a tavola» in giro per il mondo. Non mancherano momenti laboratoriali e ludici né suggerimenti per un consumo consapevole degli alimenti. L'appuntamento è inserito ne #IlMaggiodeiLibri2017 , la campagna nazionale promossa dal MiBACT e dal Centro per il libro e la lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile.

Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino a esaurimento posti. Info: 040 064 9556; www.bibliotecaquarantottigambini.it