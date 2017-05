Manutenzione e riasfaltatura: al via i lavori nel rione di Servola

TRIESTE - Nell’ambito degli appalti attualmente in corso l’amministrazione comunale ha trovato un accordo con le ditte appaltatrici, riuscendo a inserire nei prossimi lavori la manutenzione e la riasfaltatura di varie vie nel rione di Servola. I lavori potranno iniziare già a partire da lunedì 22 maggio. In particolare è prevista la chiusura totale della via Pitacco (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Di Servola e l'intersezione con via Dei Giardini) della via Dei Giardini (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pitacco e l’intersezione con via Di Servola, con deviazione della linea 8 lungo itinerario Baiamonti-Soncini-Di Servola). Queste chiusure sono previste dal pomeriggio di lunedì 22 e fino a venerdì 26 maggio. A seguire, per una durata di tre giorni lavorativi, è prevista l’asfaltatura della via di Servola che sarà chiusa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giorgio Pitacco e l’intersezione con la rampa d’uscita (Scalo Legnami) della GVT, con deroga al Traporto Pubblico Locale.

L'incontro con AcegasAps

I lavori prevedono, inoltre, due giorni lavorativi per la riasfaltatura della via Capodistria (chiusa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Visinada e l’intersezione con via Pirano, con deroga ai Bus) e altrettanti per la riasfaltatura della via Pirano (chiusa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Capodistria e l’intersezione con via Baiamonti, con deroga ai bus). A seguito di questa opportunità, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno incontrare AcegasAps in merito alle operazioni di pulizia radicale previste in zona. Per evitare di vanificare – o quantomeno rendere meno efficace – una approfondita pulizia della strada e delle caditoie, il cui stato di pulizia verrebbe comunque compromesso dai lavori di asfaltatura, il Comune ha raggiunto un accordo con AcegasAps per rinviare le pulizie immediatamente dopo le lavorazioni stradali. Grazie al coordinamento tra le amministrazioni e con la collaborazione delle ditte coinvolte, sarà quindi possibile intervenire tempestivamente nel rione di Servola con asfaltature mirate e successive efficaci pulizie radicali.