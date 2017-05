ShorTS International Film Festival, nasce il contest per disegnatori

TRIESTE - Con la maggiore età ShorTS International Film Festival amplia i propri orizzonti e diventa incubatore di idee creative lanciando una sfida a tutti i fumettisti professionisti ed in erba. Trieste è stata set di numerose produzioni cinematografiche e televisive, salendo alla ribalta nazionale per i propri scorci e ambientazioni, in questo caso invece questi ultimi saranno solo l’ispirazione per un viaggio di fantasia che parte da carta e matita e diventa cinema. Così in questa diciottesima edizione di ShorTS International Film Festival, in programma a Trieste dall’1 all’8 luglio, dedicata alle opere di cortometraggio e alle opere dei cineasti esordienti, acquista ancora più visibilità un genere apprezzato da un pubblico trasversale. Nasce infatti a Trieste una maratona che va dalla carta allo schermo con la 24H Comic Contest, un contest creativo gratuito per disegnatori, ai quali viene chiesto di illustrare 4 tavole di fumetto basandosi sulla sceneggiatura che verrà consegnata loro dall’organizzazione del Festival. Dialoghi, movimenti e dettagli che i partecipanti dovranno utilizzare per disegnare le loro opere assieme al materiale necessario per poter lavorare: matite e fogli timbrati e indicazioni sulle location e sulle fattezze fisiche dei personaggi, così come indicazioni tecniche su come impostare la griglia di base.

La maratona

La maratona si terrà nelle giornate di venerdì 30 giugno (dalle 10 alle 22) e di sabato 1 luglio 2017 (dalle 9 alle 21) nella cornice del Castello di San Giusto. I partecipanti avranno 24 ore totali per trasformare la sceneggiatura in vignette. Le tre opere migliori, analizzate da quattro professionisti riconosciuti del mondo del fumetto tra i quali Stefano Disegni e Agostino Traini verranno non solo pubblicate sulle pagine de Il Piccolo, quotidiano di Trieste, ma saranno anche montate e animate a cura degli studenti dell’I.P.S. Galvani di Trieste utilizzando la tecnica del motion comic per essere proiettate su grande schermo nelle serate finali di ShorTS International Film Festival.

I cortometraggi in gara

Ricordiamo che, tra le migliaia di cortometraggi giunti quest’anno, 91 sono le opere in concorso nella sezione Maremetraggio da 33 paesi nel mondo, e tra questi 18 provenienti dall’Italia, ben 7 in più rispetto al 2016. Le iscrizioni hanno toccato infatti quest’anno la quota esorbitante di 4318 cortometraggi proposti da 123 paesi nel mondo, tra cui alcuni molto remoti, o prestigiose partecipazioni da parte di opere già premiate in importanti eventi internazionali. Le proiezioni saranno anche quest’anno gratuite e si terranno nel salotto di piazza Verdi dall’1 all’8 luglio 2017. Per tutte le info e le iscrizioni al contest di fumetto c’è il sito: http://www.maremetraggio.com