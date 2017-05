Trieste perde con Tortona e la serie torna in parità

TRIESTE - Al termine di una partita tiratissima e giocata sul filo dell’equilibrio, la Tortona Basket si impone in gara 2 sull’Alma Trieste per 75 a 68. I piemontesi pareggiano 1 a 1 la serie dei quarti di finale dei play-off che ora si sposta a Trieste, da sabato, per i prossimi due incontri.

Dopo una partenza migliore di Tortona che è riuscita a spingersi fino al +6 firmato da Garri (10-4), i biancorossi, con i lunghi Cittadini e Da Ros in evidenza, hanno concluso in vantaggio per 17 a 16 il primo quarto. Ad inizio secondo quarto due triple di un ottimo Baldasso hanno portato stavolta gli ospiti a +6 (19-25), ma i canestri di Cosey e Garri hanno consentito a Tortona di recuperare e di andare in vantaggio di 1 punto all’intervallo (36-35), mentre Trieste perdeva per infortunio Green, caduto male a terra dopo un canestro segnato. I padroni di casa hanno provato a «scappare» senza successo durante la terza frazione arrivando fino a +7 (63-56) grazie alle scorribande del solito Cosey, ma i biancorossi hanno resistito e tenuto in bilico il punteggio fino agli ultimi minuti dell’ultimo quarto. L’ultimo vantaggio dei triestini è messo a segno da Baldasso con una tripla (66-67), ma Tortona prima con un canestro da sotto di Garri, che né Parks né Cittadini sono riusciti a contenere, e poi con una tripla di Cosey hanno messo a segno i punti che hanno messo fine alla contesa.

Orsi Tortona - Alma Trieste 75-68 (16-17, 36-35, 63-60)

Orsi Tortona: Glenn miller Cosey 22 (2/5, 2/6), Luca Garri 18 (4/5, 1/2), Philip edward Greene 17 (3/8, 3/5), Giulio Mascherpa 12 (1/3, 2/2), Giampaolo Ricci 3 (1/3, 0/1), Massimiliano Sanna 3 (1/2, 0/1), Valerio Cucci 0 (0/0, 0/1), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Massimo Taverna 0 (0/0, 0/0), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0). All. Cavina.

Alma Trieste: Lorenzo Baldasso 18 (1/2, 4/5), Stefano Bossi 11 (2/3, 1/4), Alessandro Cittadini 10 (4/4, 0/0), Matteo Da ros 6 (2/6, 0/3), Jordan Parks 6 (2/7, 0/0), Javonte damar Green 6 (3/6, 0/0), Roberto Prandin 4 (0/0, 0/2), Alessandro Simioni 4 (2/3, 0/0), Daniele Cavaliero 3 (0/1, 1/3), Andrea Pecile 0 (0/3, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.