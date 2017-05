Serracchiani: «Aiuteremo il Tar a far fronte alla carenza di personale»

TRIESTE - La Regione, nel limite delle proprie competenze, aiuterà il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia a fronteggiare l'insufficienza di personale. E' quanto emerge dall'incontro di oggi a Trieste tra Debora Serracchiani e Oria Settesoldi, le presidenti delle due istituzioni. Settesoldi, succeduta meno di tre mesi fa a Umberto Zuballi, ha illustrato le difficoltà che attualmente affliggono il tribunale amministrativo, sottolineando in particolare la scarsa dotazione di mezzi e la necessità di potenziare la struttura organica. A questo proposito Serracchiani ha reso noto di aver recentemente firmato l'atto con cui l'Amministrazione regionale ha concesso, a proprie spese e senza oneri per il TAR, il distacco di un esperto informatico che andrà a rafforzare l'organizzazione interna della Corte. Si tratta di una soluzione prevista dal Protocollo di Giustizia, firmato tra la Regione e il ministero di competenza nel 2015, e già attuata in diverse occasioni a favore dei tribunali di Pordenone e Udine nonché della Procura di Trieste.

I numeri

Per quanto riguarda il numero ridotto di giudici - attualmente solo 3 - Serracchiani ha invece auspicato che dallo Stato, e in particolare dal Governo, giunga a breve una soluzione che avvalori l'impegno dei TAR. Non c'è dubbio, hanno infatti concordato le due presidenti, che l'efficienza dei tribunali amministrativi regionali italiani è tra le più alte all'interno dell'Unione europea.