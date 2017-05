Il Comune organizza visite guidate alla mostra "Trieste città nuova"

TRIESTE - Una serie di visite guidate gratuite all'interessante mostra «Trieste Città Nuova - Proposte e scenari per il Porto Vecchio», in corso fino al 4 giugno a Palazzo Gopcevic (via Rossini 4, sul Canal Grande), è stata organizzata per i prossimi tre sabati, 20 e 27 maggio e 3 giugno. Tutte le visite avranno inizio alle 11 e saranno svolte dagli architetti Luca Paschini (curatore della mostra), Andrea Battistoni e Giulio Polita. La mostra espone i risultati degli studi e delle ricerche effettuate durante i corsi svolti nello scorso anno accademico presso gli istituti universitari del Politecnico di Vienna (Technische Universität Wien) e, in Svizzera, alla Scuola Superiore di Scienze Applicate di Zurigo–Winterthur (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – Winterthur) e all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Corsi che avevano tutti in comune il tema del Porto Vecchio di Trieste, esaminato dal punto di vista dei possibili sviluppi dell’area e/o da quello del restauro e riuso degli edifici storici esistenti interpretandone il futuro in base alle esigenze contemporanee.