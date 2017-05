Fincantieri: firmato l'accordo per l'acquisizione del 66,66% di Stx France

TRIESTE - La Fincantieri ha firmato oggi l'accordo di compravendita per l'acquisizione del 66,66% del capitale di STX France dal suo attuale azionista STX Europe. Come riporta l'Ansa, l'accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell'operazione di 79,5 milioni di euro, che Fincantieri pagherà tramite risorse finanziarie disponibili. La firma è avvenuta dopo il via libera del Tribunale di Seul e il parere sindacale non vincolante espresso dal Comitato d'impresa di Stx.