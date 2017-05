A Trieste la prima Art Pride in Italia: si comincia con una... parata!

TRIESTE - Questa sera alle 21, l’Art Pride apre ufficialmente il sipario della rassegna internazionale del Tact Festival. Il centro di Trieste, cuore pulsante e centro nevralgico del Festival, ospiterà un’eccezionale parata aperta a tutti per condividere la passione per l’arte e la libertà di esprimersi con il corpo, la voce, la parola, il movimento, la musica e l’immagine e portare un soffio d'arte tra le strade di Trieste.

Si tratta della prima Art Pride in Italia, nata con lo scopo di ribadire l’importanza e la necessità dell’arte, a Trieste, come in qualsiasi altra parte del mondo. Già in 500 hanno mostrato il proprio interesse all’evento sui social network. I cittadini e gli artisti (clown, maschere, giocolieri, trampolieri, musicisti e sputafuoco) sfileranno insieme per restituire all’Arte il valore che merita. L’appuntamento è in Piazza Vittorio Veneto, dove la Banda Berimbau segnerà l’inizio dell’evente con le sue roboanti percussioni brasiliane. Si proseguirà poi per via Galatti, Largo Panfili, via Trento, via Rossini, via Roma e Piazza Ponterosso in cui si assisterà a un’esibizione dell’artista cividalese Eva Tomat. A seguire, i partecipanti passeranno per via Genova, via Cassa di Risparmio, Piazza della Borsa, via Einaudi, piazza Verdi, passo di Piazza Fonda Savio. L’arrivo in Piazza Unità è previsto per le 22.30, orario che segnerà l’inizio del travolgente spettacolo di fuochi di Bepi Monai e i Torototelis, e la successiva conclusione della parata.