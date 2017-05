Si rifiuta di esibire i documenti alla Polizia: denunciato

TRIESTE - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un cittadino kosovaro, F.B., nato nel 1994 e residente in provincia di Bergamo. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato in piazza Goldoni assieme a un triestino da personale della Squadra Volante nel corso del servizio istituzionale del controllo del territorio. Chiesti i documenti, il kosovaro si è rifiutato di fornirli e ha iniziato a oltraggiare gli operatori. A suo carico anche un divieto di ritornare nel comune di Trieste emesso dal Questore nell’ottobre 2014 e ancora in atto. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato per questa violazione, per oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.