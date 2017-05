Triestino ubriaco rifiuta il controllo: sanzionato dalla Polizia

TRIESTE - La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato per ubriachezza un triestino, A.K., nato nel 1989 e residente a San Dorligo della Valle. L’uomo è stato fermato e identificato da personale della Questura nell’ambito di un servizio straordinario di controllo dei pubblici esercizi istituito per contrastare il fenomeno della cosidetta «movida» soprattutto nel fine settimana. Sono state identificate nei vari locali del centro città una ventina di persone, alcune delle quali stranieri, fra cui A.K., che si trovava con altri avventori in un bar di via Punta del Forno e ha manifestato il suo disappunto per il controllo, palesandosi agli operatori in evidente stato di alterazione alcolica. Motivo per il quale è stato sanzionato.