Il ricordo di Almerigo Grilz, Brandi: «Basta ostracismo nei suoi confronti»

TRIESTE -La figura e la vicenda umana, politica e professionale di Almerigo Grilz, già esponente di spicco della Destra politica giovanile triestina e nazionale, Consigliere comu nale dal 1982 al 1985 nei banchi dell'allora MSI-DN, quindi giornalista, corrispondente di guerra e fondatore assieme a Fausto Biloslavo e Gian Micalessin dell’Albatross Press Agency, è stata ricordata oggi con una pubblica cerimonia nella Sala del Consiglio Comunale di Trieste, a 30 anni dalla morte, avvenuta a Caia in Mozambico, il 19 maggio 1987, colpito mentre effettuava le riprese filmate di un combattimento tra soldati regolari e miliziani anti-governativi del Renamo. Di fronte a numerose personalità politiche e agli amici di un tempo, l'incontro è stato aperto dall'assessore comunale Angela Brandi che, portando il saluto del Sindaco Dipiazza assente da Trieste, ha «omaggiato» l'antico amico, la stagione dell'impegno politico e delle battaglie alla guida del Fronte della Gioventù, la passione per il giornalismo, anche quello più difficile e in condizioni estreme che lo ha portato purtroppo, a soli 34 anni di età, a essere il primo reporter italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine del Secondo conflitto mondiale.

Il ricordo

La Brandi ha poi voluto in particolare sottolineare come, nonostante le diverse iniziative svolte in suo ricordo in questi anni - come l'intitolazione di una via nel rione di Barcola - e fino a oggi, con la recentissima mostra «I mondi di Almerigo» («non casualmente» inaugurata lo scorso 15 aprile, giorno del suo compleanno e da poco conclusa a Palazzo Costanzi) e con quella su «Gli Occhi della Guerra» che si apre oggi pomeriggio al Civico Museo «Diego de Henriquez», «tuttavia rimanga ancora nei suoi confronti, in diversi ambienti, una sorta di ostracismo che rischia di tradursi, dopo 30 anni, in un 'quasi oblio'. Un oblio che ci auguriamo possa però venir interrotto, in una visione nuova, di superamento delle passate contrapposizioni» ha concluso la Brandi. E' seguito l'atteso e intenso intervento del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano Degano: «Mi sembrava giusto, pur non avendo appartenuto a quel percorso politico, essere qui oggi come Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, a ricordare Grilz e testimoniare con la mia presenza che non esistono, come è stato detto talvolta, giornalisti caduti sul campo, di serie A o di serie B! E vorrei contribuire affinchè si chiudessero le polemiche che, per troppi anni, hanno caratterizzato il ricordo dei diversi giornalisti triestini caduti in zone di guerra. Come Ordine, come categoria, ricordiamo i caduti di Mostar e di Mogadiscio (Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin) come oggi ricordiamo Almerigo». Spazio quindi alle testimonianze dei colleghi e degli amici degli anni giovanili, delle prime battaglie politiche, e poi del giornalismo, tutte molto intense, toccanti, ognuna con qualche dettaglio particolare, con qualche episodio poco conosciuto.

La mostra

E nel segno del ricordo, sempre oggi, nel pomeriggio, al Civico Museo della Guerra per la Pace «Diego de Henriquez», in via Cumano 22, si è tenuta l'inaugurazione della mostra fotografica e documentaria «Gli Occhi della Guerra», anch'essa in memoria di Almerigo Grilz, L'esposizione, realizzata con il contributo del Comune di Trieste, propone immagini «in prima linea» dal 1982 al 2017, dalle guerre di ieri ai conflitti di oggi in Libia, Siria e Iraq. Oltre alle foto scattate da Grilz nel corso della sua breve ma intensa attività in Afghanistan, Etiopia, Filippine Mozambico, Iran, Cambogia e Birmania (ma vi sono anche documenti, pagine dei suoi diari e altre testimonianze sulla sua vita), la mostra comprende le immagini, foto e video, realizzate dopo la sua morte dai suoi amici e compagni d’avventura Fausto Biloslavo e Gian Micalessin. Un’esposizione unica in Italia e completamente rinnovata, con novanta pannelli su 35 anni di reportage, dall’invasione israeliana del Libano del 1982 fino al caos della Libia di oggi, la terribile guerra in Siria e la sanguinosa battaglia di Mosul. La mostra è stata inserita nel percorso museale della collezione «Diego de Henriquez» e rimarrà aperta fino al 3 luglio, nell'orario del Museo (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; chiuso il martedì).