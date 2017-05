Lunedì dello Schmidl, appuntamento con Franco Gulli e il Trio di Trieste

TRIESTE - «Lezione di musica con Franco Gulli e il Trio di Trieste» è il titolo dell’appuntamento in calendario lunedì 22 maggio con inizio alle 17.30 nella Sala «Bobi Bazlen» al piano terra di Palazzo Gopcevich, nell’ambito del cartellone dei Lunedì dello Schmidl e nel segno dalla collaborazione tra il Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» e il Circolo della Cultura e delle Arti. Danilo Prefumo, direttore artistico dell’Istituto Discografico Italiano, presenterà due pubblicazioni su CD fresche di stampa per l’etichetta IDIS dedicate a due nomi leggendari del panorama concertistico internazionale del Novecento: il violinista triestino Franco Gulli e il Trio di Trieste. Il primo è al centro di una registrazione delle «Quattro stagioni» di Antonio Vivaldi effettuata in studio nel 1959 con Aldo Ceccato sul podio dell’Orchestra dell’Angelicum. Il secondo è interprete del Trio in fa minore op. 65 di Antonín Dvořák e del Trio in mi bemolle maggiore KV 542 di Wolfgang Amadeus Mozart, in due registrazioni radiofoniche realizzate rispettivamente nel 1964 e nel 1956. Alla presentazione, che sarà introdotta da Stefano Bianchi e contrappuntata da ascolti di brani tratti dai due CD, è attesa la partecipazione del M° Renato Zanettovich.