Asfaltatura e segnaletica stradale: ecco tutti i lavori in partenza

TRIESTE - Asfaltature, parcheggi, segnaletica stradale. Cominceranno domani i lavori previsti dal Comune su alcune delle arterie principali della città. Al mattino, e per la durata massima di giorni 10 verranno eseguiti i lavori di asfaltatura delle carreggiate in via Coroneo, da Largo Piave e fino alla via Fabio Severo. Per tutta la durata dei lavori verranno mantenute libere sole 2 corsie di marcia per permettere l'esecuzione delle lavorazioni di fresatura in profondità, risanamento del sottofondo anche attraverso la posa di teli in geocomposito, eventuale rialzo dei chiusini, stesa della pavimentazione bituminosa e rifacimento della segnaletica orizzontale. Sempre domani avranno inizio i lavori di completamento delle aree di parcheggio riservate alla sosta dei ciclomotori, della sosta delle autovetture, l'istituzione dei nuovi sensi di marcia di via de Coletti e via del Lloyd, l'adattamento della mezzeria, ecc, come prescritto nell'ordinanza permanente. Questi lavori si protrarranno per circa 4 (quattro) giorni lavorativi, verranno eseguiti in orario diurno e prevedono le lavorazioni per le quali viene richiesta l'assistenza della polizia locale per eventuali restringimenti di carreggiata e/o sensi unici alternati. Infine, da domani a giovedì, con orario notturno 21.00-6.00, sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale nella parte est della città: a Borgo San Sergio, Altura e in zona industriale. Interventi sono previsti nelle vie Morpurgo, Petracco, Rosani, Maovaz, Curiel, Gigante, Reiss Romoli e piazzale Sartori, nonché nelle vie Alpi Giulie e Rio Storto e ancora nelle vie Caboto, Malaspina, Parlotti, Errera, Pietraferrata, Follatoio e in riva Cadamosto.