Serracchiani: «Porto Vecchio sarebbe la location ideale per Bers»

TRIESTE - «Londra non potrà andarsene senza regolare i conti con l'Ue, a cominciare dalle istituzioni europee sul suo territorio». Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani commentando le parole del primo ministro britannico Theresa May, che dalle colonne del "Telegraph" avverte Bruxelles del rischio di pagare un conto miliardario a Londra. «Siamo ben consapevoli - ha continuato Serracchiani - della difficoltà di valutare e smembrare proprietà comuni della Ue, di cui la Gran Bretagna non fa più parte. Ma siamo altrettanto consapevoli che sul suolo britannico ci sono istituzioni della Ue

o partecipate che portano un notevole valore aggiunto, anche monetario, al Regno Unito. È evidente che istituzioni comunitarie non possono continuare a mantenere la sede in un Paese terzo».

La "candidatura"

«Uno di questi casi - ha precisato Serracchiani - è rappresentato dalla European Bank for Reconstruction and Development (Ebrd-Bers). Fondata per sostenere la transizione dei Paesi dell'Europa centro-orientale verso un'economia di mercato, sta svolgendo un ruolo anche in alcuni Paesi del Mediterraneo. È legittimo chiedersi che senso abbia per un simile organismo giacere sulle sponde del Tamigi». «In Friuli Venezia Giulia e specificamente a Trieste siamo attrezzati sotto tutti i punti di vista - geopolitico, culturale e logistico - per ospitare la Bers. Il nostro ruolo sui Balcani, l'attivismo sulla Via della Seta e gli storici rapporti con i

Paesi in transizione, la collaborazione con prestigiose istituzioni come l'Ince, la presenza di realtà finanziarie di livello globale, le proiezioni internazionali a largo raggio ci rendono candidabili come nuova sede della Bers. La riacquisita area del Porto Vecchio sarebbe location ideale per questa istituzione europea».