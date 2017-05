Muggia, il "turismo da nutria" è senza precedenti!

MUGGIA - Si fanno avvicinare e sembrano non disdegnare le attenzioni dei residenti. Ma attenzione, non date loro da mangiare e non toccatele. Le nutrie che vivono nel Rio Ospo continuano ad essere protagoniste dell'area sita vicino al parco commerciale Arcobaleno di Rabuiese. Tantissimi cittadini passano in zona, incuriositi dai roditori. Ma ci sono alcune regole da rispettare. Gli esperti dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) hanno avvertito: «Non date da mangiare e non toccate le nutrie».

Nutrie (© diario di trieste )

nutrie (© diario di trieste )

Nutrie (© diario di trieste)

Due ragazzi si avvicinano alle nutrie (© diario di trieste )