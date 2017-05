Il talento "Nerissimo" di Blixa e Teho conquista il Miela

TRIESTE - Sul manifesto che pubblicizza il loro Fall Tour, Teho Teardo e Blixa Bargeld siedono imperturbabili in un antiquato e minuscolo velivolo biposto. L'immagine, surreale, a metà strada tra grafica dadaista e fotogramma di un film muto, rappresenta alla perfezione lo spettacolo che la strana coppia ha messo in scena venerdì sera sul palco del Miela. Degna chiusura dell'irrinunciabile rassegna musicale che ogni anno rende omaggio al genio di Erik Satie nell'anniversario della nascita, la performance rinsalda la convinzione che il sodalizio tra i due, all'apparenza improbabile, funziona alla perfezione pure sulla lunga distanza, grazie ad un miracoloso equilibrio tra le parti. L'anima nera di Blixa Bargeld, fondatore della band industrial tedesca Einstürzende Neubauten ed ex polistrumentista nei Bad Seeds di Nick Cave, trova la giusta compensazione nelle atmosfere oniriche e sospese del pordenonese Teho Teardo, musicista e compositore di colonne sonore. Il risultato dell'unione di queste due personalità così distinte e connotate è una sorta di colonna sonora per un film inesistente, che lo spettatore è chiamato ad immaginare nella propria testa, sulle ali di quell'aeroplano che campeggia sul manifesto.

La serata

Durante la serata si ripercorrono tutti gli album frutto di questa fortunata collaborazione. Si attinge a piene mani dal penultimo album, "Nerissimo": c'è spazio per la canzone omonima (a cui farà da contraltare il pezzo "Bianchissimo", contenuto nell'ultimo EP "Fall") ma anche per l'oscura "Animelle", mentre in "Ich Bin Dabei" la voce ipnotica di Blixa Bargeld, campionata in continue grottesche sovrapposizioni, provoca un misto di fascinazione e smarrimento. Un'irriconoscibile "The Empty Boat" rende omaggio a Caetano Veloso, ma la cover più sorprendente è quella di "Hey Hey, My My", leggendario pezzo di Neil Young: nelle mani dei due il brano si veste di mistero, avanza cupo e lento per aprirsi poi in un tripudio di archi. I momenti meno convincenti corrispondono forse all'interpretazione di testi in italiano... in fondo lo dice lo stesso Blixa in "Mi scusi": "Il mio italiano non ha fatto molta strada / Me la cavo un po' così / Non intendo offenderla / L'accento, quello no, non se ne va». Ma il suo carisma è indiscutibile: i suoi urli improvvisi, la voce penetrante, le interpretazioni sofferte, arrivano dritti al pubblico che, pigiato in una sala stracolma e surriscaldata, risponde con applausi, grida, incitamenti. Con questo evento di spessore, a metà strada tra concerto d'avanguardia e teatralità espressionista, si chiude in bellezza "Satierose». Appuntamento -imperdibile- a maggio ​del prossimo anno.