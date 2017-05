Comune e Coni Fvg: «Trieste sarà punto di riferimento internazionale»

TRIESTE - Il Coni FVG e della provincia di Trieste al fianco del Comune di Trieste per l’organizzazione di grandi eventi. Questa mattina il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza ha ricevuto il presidente del Coni regionale Giorgio Brandolin ed il neo delegato del Coni per la provincia di Trieste Ernesto Mari. I responsabili del Comitato Olimpico si sono complimentati per la rete di impianti sporti in città ed hanno espresso soddisfazione per la riapertura del Grezar. «E’ con soddisfazione – ha affermato Brandolin- che ho accolto l’accelerazione di questa amministrazione sui lavori dello stadio Grezar che sarà pronto per i campionati italiani di atletica di fine giugno. Come Coni continueremo la nostra collaborazione con le scuole e ricreatori comunali, ma soprattutto siamo fortemente impegnati nell’affiancare le amministrazioni del territorio per la creazione di grandi eventi».

Europei Under 21 del 2019

In questa direzione si è affrontato anche il discorso legato agli Europei Under 21 del 2019: «Nel ringraziare il sindaco per gli importanti interventi di ristrutturazione che interesseranno lo stadio Rocco, è nostra intenzione – ha continuato Brandolin – costituire per l’evento un Comitato locale con la partecipazione della Regione FVG, dei Comuni di Trieste e Udine in modo da promuovere l’intero sistema sportivo regionale». «La serietà di Giorgio Brandolin è garanzia di efficienza e di risultati – ha commentato Dipiazza – e sono convinto che insieme al Coni riusciremo a far diventare Trieste un punto di riferimento internazionale anche in ambito sportivo». I rappresentanti del Coni ed il sindaco Dipiazza hanno anche gettato le basi per cercare di portare in Piazza Unità d’Italia una partita di Coppa Devis.