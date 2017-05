Alma, che cuore! Batte Tortona e accede alle semifinali

TRIESTE - L’Alma Trieste batte in gara 4 Tortona 74-60 ed accede alle semifinali dove affronterà la Fortitudo Bologna che ha eliminato Treviso. Priva ancora dell’infortunato Green, la formazione di coach Dalmasson ha sofferto per oltre 30 minuti le iniziative di una Tortona decisa a portare alla quinta partita la serie e con un Garri in grande spolvero (15 punti e 11 rimbalzi per l’ex Biella). Sotto di due punti alla fine del terzo quarto, l’Alma ha vinto per 25 a 10 l’ultima frazione di gioco condotta dai suoi due uomini migliori, ossia Parks (16 punti, di cui 6 negli ultimi 10’ e 9 rimbalzi) e Cavaliero (21 punti, di cui 8 negli ultimi 10’ e 4 assist).

Il tabellino

Alma Trieste - Orsi Tortona 74-60 (16-19, 32-30, 49-51)

Alma Trieste: Daniele Cavaliero 21 (3/5, 4/6), Matteo Da ros 16 (6/10, 1/1), Jordan Parks 16 (6/8, 0/1), Lorenzo Baldasso 7 (0/1, 2/5), Alessandro Cittadini 5 (2/3, 0/0), Andrea Coronica 4 (2/2, 0/1), Stefano Bossi 3 (0/1, 1/4), Roberto Prandin 2 (1/3, 0/0), Andrea Pecile 0 (0/2, 0/2), Alessandro Simioni 0 (0/1, 0/0), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson.

Orsi Tortona: Glenn miller Cosey 17 (7/14, 1/4), Luca Garri 15 (4/7, 1/4), Philip edward Greene 13 (6/8, 0/6), Giampaolo Ricci 10 (2/7, 2/4), Massimiliano Sanna 2 (1/1, 0/2), Davide Alviti 2 (1/3, 0/4), Giulio Mascherpa 1 (0/2, 0/2), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Massimo Taverna 0 (0/0, 0/0), Federico Ricci 0 (0/0, 0/0), Alberto Apuzzo 0 (0/0, 0/0). All. Cavina.