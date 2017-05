Atteggiamento minaccioso e insistente: denunciato posteggiatore abusivo

TRIESTE - Presenza sul territorio per una città più sicura e più bella, ma soprattutto per il rispetto della legalità. Sono proprio i controlli che mirano al decoro urbano a dare l'opportunità di fare verifiche più approfondite e non è raro che finiscano per rivelare situazioni ancor più gravi. E' quanto è successo qualche sera fa: mentre la Polizia Locale pattugliava le Rive è stata avvicinata da un cittadino che indicava la presenza dI posteggiatori abusivi, un po' più lontano: questi sono soliti segnalare uno spazio libero per parcheggiare in cambio di una moneta o dell'acquisto di un braccialetto o un accendino; il cittadino parlava di modi insistenti, minacciosi e si dichiarava timoroso di lasciare il suo mezzo incustodito.

Il provvedimento

Gli operatori hanno rintracciato, davanti al Salone degli Incanti, un ragazzo con un po' di cianfrusaglie da scambiare con le offerte di denaro: non aveva documenti d'identità con sé, ad eccezione di un permesso di soggiorno scaduto nel 2015. Non solo, dall'archivio del Ministero dell'Interno si scopriva avere altri precedenti penali e un decreto di espulsione dal territorio nazionale, scaduto il 30 maggio dell'anno scorso. E' stato così accompagnato in Questura per la fotosegnalazione e poi alla Caserma San Sebastiano dove si è formalizzata la denuncia per inosservanza dell'ordine del Questore e la sanzione amministrativa per aver infranto il nuovo Regolamento di polizia urbana che implica anche il sequestro della merce ai fini della confisca.