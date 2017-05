"Un Campione per Amico": svelati i segreti di Panatta, Lucchetta, Graziani e Chechi

TRIESTE - Oltre 900 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori hanno partecipato in piazza Unità d'Italia all'edizione 2017 di » Un Campione per Amico», manifestazione promossa da Banca Generali in collaborazione con il Comune di Trieste che ha visto quattro miti dello sport italiano del calibro di Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi giocare e intrattenersi con i giovani per promuovere i valori dello sport e della vita. Nella splendida «palestra» a cielo aperto di piazza Unità, la più grande piazza europea affacciata direttamente sul mare, Adriano Panatta per il tennis, Andrea Lucchetta per la pallavolo, Francesco Ciccio Graziani per il calcio e Jury Chechi per la ginnastica, hanno insegnato ai ragazzi alcuni dei loro segreti, ma soprattutto hanno dimostrato cosa vuol dire vivere lo sport e quanto sia importante una regolare attività fisica e una corretta alimentazione per una crescita sana.

Alla festosa giornata in piazza Unità, sono interventi anche gli assessori all'Educazione Angela Brandi e allo Sport Giorgio Rossi, che hanno testimoniato sul campo l'attenzione del Comune di Trieste verso tutte quelle iniziative e proposte di qualità che aiutano a far crescere meglio le nuove generazioni. «Un Campione per Amico» è tra le manifestazioni più longeve e prestigiose nell'ambito dell'educazione sportiva nei confronti dei bambini: 17 le edizioni in archivio, più di 180 le tappe già percorse con il coinvolgimento di oltre 10 mila ragazzi.