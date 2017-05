Alma, è cominciata la prevendita per gara-1 e gara-2

TRIESTE - E’ partita presso il Ticket Point di Corso Italia 6/C, la prevendita per i primi due attesissimi atti della semifinale playoff tra l’Alma Pallacanestro Trieste e la Kontatto Fortitudo Bologna. Gara-1 sarà in programma lunedì 29 maggio alle 20.30, gara-3 vedrà invece la palla a due alle 20 di mercoledì 31 maggio. Gli abbonati potranno esercitare diritto di prelazione sui posti occupati durante la regular season, confermando il proprio posto entro le 12.30 di venerdì 26 maggio, per una o entrambe le partite e beneficiando di una riduzione sul prezzo del biglietto. Da venerdì 26 maggio alle 12.30 in poi, partirà la vendita libera senza distinzione di posti o settori. Si ricorda inoltre che per il settore ‘Bronzo’, è attiva la promozione riservata agli studenti universitari, che potranno acquistare il biglietto per la singola partita al costo di soli 10 euro.