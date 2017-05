Savino: «Serracchiani? Poteva salvare il matrimonio e non distruggere il Fvg»

TRIESTE – «Ho sacrificato il mio matrimonio per la politica». Debora Serracchiani si racconta a Vanity Fair e in poche ore diventa bersaglio del popolo del web. «Notiziona! La #Serracchiani ha trovato un nuovo amore #SANTOSUBITO x il quale potrebbe lasciare la politica» scrive qualcuno su Twitter. «Dai ‪#Serracchiani metti su famiglia e lascia la politica, ci guadagniamo tutti» commenta un altro. » #serracchiani . Potrei lasciare la politica per amore. Dell'umanità» scherza un terzo. Tra uno sfottò e l’altro, la presidente del FVG finisce nel mirino anche di una (tutt’altro che solidale) avversaria politica, Sandra Savino (Forza Italia), che scrive: «Leggo intervista a @serracchiani su @VanityFair. Sarebbe stato meglio salvasse matrimonio e non distruggesse il #FVG. Cinismo comunicativo».