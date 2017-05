Serracchiani, lettera ad Alfano: «Sostenere la candidatura di Trieste»

TRIESTE - Continua l'azione della Regione in appoggio alla candidatura di Trieste a Capitale europea della Scienza 2020, nell'ambito dell'Euroscience Forum, promossa dalla Fondazione internazionale Trieste (Fit). La presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha inviato una lettera al ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, nella quale chiede di supportare la proposta del capoluogo regionale a livello europeo. L'azione rientra tra le attività di sostegno ad ampio spettro attuate dalla Regione, nell'ambito delle quali la presidente ha contattato anche il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, e il segretario generale di Euroscience, Peter Tindemans.



Il contenuto della lettera

Come ha evidenziato Serracchiani, «l'Euroscience Open Forum (Esof) 2020 è un'iniziativa che può essere inserita ed implementata nell'ambito dell'Accordo di programma per la valorizzazione del sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (Sis Fvg). La proposta - ha aggiunto - è in perfetta sintonia con le politiche d'integrazione con i Paesi dell'Europa Centro Orientale che il Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo capoluogo, svolge attivamente da decenni». Nella missiva, Serracchiani ha indicato inoltre come sia «di

rilevante interesse del Paese che l'Esof 2020 possa aver luogo sul territorio nazionale», precisando che «la sede del Porto Vecchio di Trieste, scelta per ospitare l'evento, riveste estremo interesse per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale».