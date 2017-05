E' il weekend dei creativi: Startup Live fa tappa a Trieste

TRIESTE - Startup Live sbarca a Trieste, tappa italiana dell'evento internazionale che si svolgerà nel fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, presso l'Ippodromo di Montebello, e che vedrà la partecipazione di circa un centinaio di 'creativi', sviluppatori e futuri imprenditori a un concorso organizzato da Ideo in coorganizzazione con il Comune del capoluogo e numerosi partner (tra cui Esteco, Friuli Inovazione, Giovani Imprenditori Confcommercio Udine, Lino's&co.Udine, Polo Tecnologico di Pordenone, Startup Alpe Adria, Talent Garden Pordenone, Unicorn Trainer Club). Un'opportunità per partire con un'idea e svilupparla subito in un prodotto che diventa business. «Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra città, terreno fertile per iniziative e attività ad alto tasso tecnologico - sottolinea l'assessore comunale alla Comunicazione e Innovazione Serena Tonel - un evento internazionale che funge da anello di congiunzione tra formazione e occupazioni lavorative di nuova concezione, che punta perciò all'innovazione. E che catalizzerà a Trieste circa 200 persone provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Austria, Slovenia e Croazia. Anche lasciare spazio all'ingegno e alla creatività può offrire nuove opportunità e nuovi percorsi lavorativi a tanti giovani nel loro futuro».

Gli appuntamenti

La competizione sarà aperta a tutti e si svolgerà a partire da venerdì 26: si presenta un'idea di business o ci si fa ispirare dalle idee degli altri formando un team insieme agli altri partecipanti composto da cinque o sei persone (i gruppi saranno circa una dozzina). Sabato 27, insieme al team si costruisce un prototipo sviluppando il modello di business grazie a documenti di lavoro e metodologie consolidate. Domenica 28, sempre insieme al team, si presenta il modello di 'crescita' realizzato ad un'apposita giuria. Saranno presenti anche sviluppatori di Esteco. Dopo oltre 100 eventi a Vienna, Berlino, Budapest, Tel Aviv e in tutta Europa, Startup live è anche l'occasione per ottenere suggerimenti da mentori internazionali. Sono previsti premi, tra cui un premio di 250 euro, oltre a tutta una serie di servizi utili a sviluppare le idee, consulenze e spazi nel coworking. I biglietti per partecipare al concorso sono acquistabili online su www.startuplive.it e i costi variano dai 20 ai 40 euro. E' possibile anche presenziare all'evento come visitatori».