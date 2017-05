Portopiccolo, il grande giorno è arrivato: apre la stagione estiva

TRIESTE - Il grande giorno è arrivato. Sabato 27 maggio a Portopiccolo si terrà la festa d’apertura della stagione estiva per celebrare il completamento di un progetto visionario di riqualificazione della Baia di Sistiana nel Golfo di Trieste. Grazie alla concezione e realizzazione di uno dei progetti più audaci a livello nazionale, con Portopiccolo l’area della Baia di Sistiana e della Riserva naturale delle Falesie di Duino ritorna agli albori e allo splendore che aveva conosciuto durante la Belle Époque. La festa di inizio stagione sarà una serata in cui Portopiccolo aprirà le sue porte dando la possibilità ai clienti di visitare anche la nuova Portopiccolo Spa by Bakel, dalle 19 alle 22.30 a gruppi di 15 persone. I negozi e i ristoranti rimarranno aperti fino a tarda sera e vi saranno spettacoli itineranti lungo le vie, performance artistiche, musica dal vivo, dj set a bordo piscina accompagnati da cocktail e cibi straordinari. La serata è ad ingresso libero e i parcheggi saranno gratuiti dalle 18. Per info & prenotazioni: opening@ppst.it