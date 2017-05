"Rose libri musica e vino", appuntamento con la pianista Gloria Campaner

TRIESTE – Uno straordinario concerto per chiudere la 7° edizione di «Rose libri musica e vino». La pluripremiata pianista Gloria Campaner si esibirà venerdì 26 maggio alle 20.30, al Teatro Franca e Franco Basaglia, in via Weiss 13 a Trieste. Su un pianoforte grancoda Fazioli suonerà musiche di Respighi, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Verdi-Liszt. Ad introdurre l’artista, Riccardo Martinelli, docente di Filosofie della musica dell’Università di Trieste, studioso delle relazioni tra musica e filosofia.

La carriera

Gloria Campaner debutta giovanissima e ottiene, a soli 5 anni, nel 1991, il primo di una lunga serie di premi: sono più di venti le vittorie conquistate in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. La musicista svolge regolare attività concertistica nei principali Festival e Stagioni in Italia quali MiTo, Società dei Concerti, Concerti dal Quirinale, Ravello Festival, Asolo Musica, solo per citarne alcune ed in Europa, Asia, Africa e Sud America. Fra i suoi Maestri si ricordano Bruno Mezzena, Konstantin Bogino, Fany Solter. Ma è grazie ai consigli di importanti musicisti quali Ana Chumachenco, Salvatore Accardo, Josef Rissin e i componenti del Trio Tchaikowsky, che Gloria si dedica anche alla musica da camera collaborando, tra gli altri, con i solisti della Stuttgart Radio Symphony Orchestra, della Filarmonica della Scala, Ivri Gitlis, Marcello Abbado e recentemente con Sergey Krilov, Johannes Moser, i solisti della Royal Concertgebouw e il Quartetto di Cremona. La stagione passata Gloria è stata impegnata in due tour in Giappone, sia in recital che con orchestra, in Cina, in Brasile, in Germania, in Libano, in Sudafrica, in America del Sud e nei numerosi concerti in Italia. Quest’anno oltre ai concerti di musica da camera e agli impegni italiani sarà in tour in Germania, Inghilterra, America del Sud ed al Festival di Marlboro su invito di Mitsouko Uchida. Nel 2014 è stata la prima pianista italiana a ricevere una Fellowship dal prestigioso Borletti Buitoni Trust.