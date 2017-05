Trump in Vaticano, Papa Francesco a Melania: «Mangia putizza?»

TRIESTE - Simpatico siparietto, nel pomeriggio di oggi, tra Papa Francesco, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la First Lady, Melania, sulla porta della Sala della Biblioteca, in Vaticano. Come riportato dall'Ansa il pontefice si è lasciato andare a una battuta sul menù del presidente degli Stati Uniti. «Gli fai mangiare putizza?», ha chiesto a Melania. Lei, dopo aver ascoltato la traduzione errata dell'interprete ("pizza" invece di "putizza"), ha risposto sorpresa: «Pizza?». Il Papa si riferiva alla putizza (potica, in sloveno), un dolce festivo della tradizione slovena e triestina (Melania è di origini slovene) che ama molto. E' fatto di pasta dolce lievitata, ripiena di pinoli, cannella, cioccolata, noci e mandorle. Il Papa lo conosce perchè - ha raccontato un sacerdote triestino, don Ettore Malnati - da giovane in Argentina aveva conosciuto famiglie di emigranti provenienti dalla Venezia Giulia grazie ai quali ha imparato ad apprezzare la putizza, tanto che a una delegazione di religiosi triestini in visita al Vaticano avrebbe chiesto di spedirgli a Roma una putizza. Cosa che hanno poi fatto.